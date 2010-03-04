У БЮТ кажуть про конституційний переворот і вимагають перевиборів ВР

Фракція БЮТ розцінює ухвалення в першому читанні змін до Регламенту Верховної Ради, якими дозволяється створювати коаліцію не тільки фракціям, а й окремими народним депутатам, як конституційний переворот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За словами І.КИРИЛЕНКА, ще два дні тому демократичну коаліцію розвалили саме через те, що вона не надала списки депутатів, а сьогодні “регіонали” йдуть тим же самим шляхом і не збираються надавати підписи депутатів фракцій.

«Виявляється, що закон має зворотну силу, і списки підписами вже не вимагаються», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що в разі ухвалення цього закону в цілому БЮТ звертатимемося до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не підписувати цей документ.

«Ми звертатимемося до Президента не підписувати цей закон, який грубо порушує Конституцію», - сказав він.

За словами лідера фракції БЮТ, якщо і надалі буде порушуватися Конституція і закони, то єдиний вихід – це проведення дострокових виборів до парламенту.

Після виборів, додав він, треба вносити зміни до Конституції України, аби гармонізувати діюче законодавство.

І.КИРИЛЕНКО також запевнив, що фракція БЮТ не блокуватиме роботу ВР в разі, якщо цей документ все-таки буде підписаний.

«Блокувати трибуну, щоб всі звинувачували нас, що ми хапаємося за владу, ми не будемо. Ми будемо апелювати до суспільства», - сказав він.

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН І.КИРИЛЕНКО також повідомив, що сьогодні фракція БЮТ проведе своє засідання, на якому узгодить подальші свої дії.

В той же час він запевнив, що фракція не збирається покидати сесійної зали, і буде надалі ухвалювати важливі закони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Водночас є роз’яснення Конституційного Суду, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.