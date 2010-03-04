Янукович розказав, з кого саме «в Україні починається все»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ негайно з’ясувати причини зволікання з реконструкцією Шевченківського національного заповідника у Каневі.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Глава держави сьогодні підтвердив, що першу свою поїздку всередині країни він здійснить до Канева”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що “з Тараса Шевченка в Україні починається все”.

Заступник глави Адміністрації Президента також поінформувала, що В.ЯНУКОВИЧ прийняв рішення включити у склад меморіальному комплексу Кобзаря у Каневі готель, в якому зможуть зупинятися численні відвідувачі національного заповідника.

“Президент України також зустрівся з генеральним прокурором О.МЕДВЕДЬКОМ і доручив йому негайно з’ясувати причини затягування з ремонтом Шевченківського національного заповідника у Каневі, провести там комплексну перевірку з тим, щоб якнайшвидше, ймовірно ще до Дня Незалежності, завершити роботи і відкрити меморіальний комплекс, довгобуд якого триває понад п’ять років”, - повідомила Г.ГЕРМАН.