Янукович розказав, з кого саме «в Україні починається все»
За ремонтом у Каневі стежитиме Медведько
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ негайно з’ясувати причини зволікання з реконструкцією Шевченківського національного заповідника у Каневі.
|Ганна ГЕРМАН
“Глава держави сьогодні підтвердив, що першу свою поїздку всередині країни він здійснить до Канева”, - зазначила Г.ГЕРМАН.
За її словами, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що “з Тараса Шевченка в Україні починається все”.
Заступник глави Адміністрації Президента також поінформувала, що В.ЯНУКОВИЧ прийняв рішення включити у склад меморіальному комплексу Кобзаря у Каневі готель, в якому зможуть зупинятися численні відвідувачі національного заповідника.
“Президент України також зустрівся з генеральним прокурором О.МЕДВЕДЬКОМ і доручив йому негайно з’ясувати причини затягування з ремонтом Шевченківського національного заповідника у Каневі, провести там комплексну перевірку з тим, щоб якнайшвидше, ймовірно ще до Дня Незалежності, завершити роботи і відкрити меморіальний комплекс, довгобуд якого триває понад п’ять років”, - повідомила Г.ГЕРМАН.