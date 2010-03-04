Єфремов обурюється, що Тимошенко все «кинула і пішла»

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що до середи, 10 березня, буде сформована парламентська коаліція. Про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат зазначив, що на сьогоднішній день є необхідні підписи народних депутатів України для створення коаліції.

«У нас є достатня більшість для того, щоб ухвалювати рішення», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Водночас він зазначив, що є ще надія, «що, можливо, якісь фракції ще зберуть нараду і ухвалять відповідне рішення».

«Тому не треба квапити і не треба підганяти, ми нікуди не гонимо й нікого не гонимо», - сказав він.

При цьому депутат зазначив, що фракція Партії регіонів розуміє, що «сьогодні держава перебуває без виконавчої влади, тому що Кабінет міністрів України Юлія ТИМОШЕНКО кинула і пішла».

«І в тій ситуації, в якій перебуває економіка і фінанси в державі, потрібне негайне формування нових органів влади. Чим швидше ми цю роботу проведемо, тим краще буде для всієї країни», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Він додав, «я сподіваюся, що до середи наступного тижня все буде сформовано».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВР прийняла за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити в коаліцію. Разом з тим є роз`яснення Конституційного Суду про те, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.

У БЮТ заявляють, що створені таким чином коаліція і уряд будуть неконституційними.