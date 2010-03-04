Ізраїль - про безвізовий режим з Україною: укладемося у півроку

Ізраїльський уряд збирається налагодити безвізовий режим з Україною протягом півроку. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив віце-прем’єр-міністр й глава зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Агвідор ЛІБЕРМАН.

За його словами, урядам обох країн ще необхідно узгодити консульські угоди, затвердити їх в МВС, а потім ратифікувати в парламенті.

«З Росією цей процес тривав десять місяців після ухвалення рішення. Сподіваємося, що з урахуванням попереднього досвіду укладемося у півроку», - пояснив А.ЛІБЕРМАН.

Як відзначив ізраїльський віце-прем’єр, вигоди від зростання потоку туристів набагато перевищують доходи від консульських зборів. Для прикладу А.ЛІБЕРМАН навів статистику припливу туристів з Росії: 176 тис. на рік до скасування візового режиму і більше 400 тис. – після скасування.