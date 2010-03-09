ЄЦ не піде в коаліцію разом з комуністами

Народні депутати від партії “Єдиний Центр” категорично відкидають будь-яку можливість входження до нової коаліції у Верховній Раді разом із фракцією комуністів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про таку спільну позицію своїх колег сьогодні заявила заступник голови партії, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ.

Вона звернула увагу, що навіть гіпотетичні припущення про членство комуністів у майбутній більшості закривають шлях до її формування у конституційний спосіб. Адже, за її словами, інший потенційний учасник нової коаліції – фракція НУ-НС - принципово не погодиться з присутністю у ній своїх ідеологічних антагоністів.

“Це означає, що більшість із комуністами може бути сформована лише на основі індивідуального членства народних депутатів, щодо якого поки немає вичерпного тлумачення Конституційного Суду. На сьогодні для депутатів від “Єдиного Центру” зрозуміло, що при формуванні коаліції «фактор комуністів» і Основний Закон несумісні”, – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.

При цьому вона сказала, що поки зберігаються передумови до конституційного створення більшості за участю фракцій Партії регіонів, НУ-НС і Блоку Литвина. На думку Л.ОРОБЕЦЬ, НУ-НС цілком здатний виступити зі спільних позицій. У цій ситуації Президент Віктор ЯНУКОВИЧ як лідер політичної сили, яка після перемоги на президентських виборах претендує на лідерство у формуванні влади, може запропонувати потенційним партнерам перелік пріоритетів, на основі яких варто об’єднувати зусилля.

«Переконана, що комуністи не можуть бути в одній команді з новим главою держави, який днями у Брюсселі оголосив незмінність курсу України на європейську інтеграцію. Водночас фракції НУ-НС варто погодитися на вступ до нової коаліції, яка проголосить своїми головними цілями набір першочергових економічних і соціальних завдань, без ідеологічних чи інших конфліктних домішок. Це цілком реальний сценарій, і НУ-НС потрібно входити у більшість для об’єднання країни після тривалого політичного протистояння, стабілізації влади», – сказала депутат.

Л.ОРОБЕЦЬ вважає, що така коаліція має допомогти Президенту вийти із «владного пату», який щодня обертається великими втратами для країни. Виходячи з цієї необхідності, фракції НУ-НС нині потрібно відмовитися від претензій на посаду керівника уряду, що здатні загнати коаліційні переговори у ще глухіший кут.

Водночас депутат прогнозує недовговічність імовірної коаліції, тому дострокові вибори вважає неминучими. «Нова більшість, призначивши прем’єра і новий склад Кабміну, насамперед повинна буде схвалити державний бюджет зі статтею видатків на вибори. Наступним кроком коаліції має стати прийняття змін до виборчого законодавства, які повертали б мажоритарний принцип обрання місцевих рад і вводили відкриті списки на виборах до парламенту. Ці зміни, які можна проголосувати пакетно, мають передувати оголошенню місцевих виборів і дострокових перевиборів Верховної Ради. Тільки вони здатні завершити остаточне формування влади на ближчі п’ять років, принести довгоочікувану стабільність у країні. Такий сценарій задля майбутнього України уявляється найбільш реалістичним», - заявила Л.ОРОБЕЦЬ.