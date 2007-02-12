Зварич думає, що комуністи вв`язалися у політичну авантюру

Представник Президента у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ сумнівається, що Верховна Рада дасть згоду на прийняття нової редакції Конституції, якою передбачається скасувати інститут Президента.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України” про це він заявив, коментуючи проект нової редакції Конституції розміщений на сайті КПУ.

“Можливість його ухвалення – трішечки вище нуля”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

При цьому він назвав політичною авантюрою подібну пропозицію комуністів. “Я бачив проект Конституції, який пропонують комуністи. Вважаю, що це – політична авантюра”, - сказав Р.ЗВАРИЧ. Представник Президента у Верховній Раді також вважає, що суть цього проекту зводиться до того, щоб ліквідувати “ту юридичну особу в міжнародному праві, яка називається держава Україна”.

Як повідомляв УНІАН, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявив, що фракція КПУ планує подати до Верховної Ради проект нової редакції Конституції, у якому не передбачено пост Президента.