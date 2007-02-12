Для Порошенка Жириновський - бажаний гість

Народний депутат України Петро ПОРОШЕНКО заявляє про наявність списків впливових українських політиків, щодо яких можуть бути застосовані санкції недопуску на територію Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві, пославшись на неофіційну інформацію.

«Я маю неофіційну інформацію, що для підготовки цього сценарію використовувався перелік із декількох десятків прізвищ, які першими можуть заїхати в Російську Федерацію», - сказав він.

При цьому він не зміг уточнити, хто саме включений до даного списку, пославшись на те, що ця інформація носить неофіційний характер.

У той же час П.ПОРОШЕНКО зазначив, що він категорично не розділяє позиції українського Міністерства закордонних справ щодо заборони в`їзду російським політикам на територію України.

У зв`язку з цим він підкреслив, що візит таких політиків як віце-спікер Держдуми, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ, позитивно впливав би на об`єднувальні процеси всередині країни. «Я переконаний, що пан ЖИРИНОВСЬКИЙ робить дуже велику справу – об`єднання України. Й погана справа – створення негативного іміджу Росії в Україні. Але все це є головним болем Росії», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

У зв`язку з цим він також додав, що за сім місяців перебування при владі нового уряду не було зареєстровано жодного факту поліпшення українсько-російських відносин. «За ці сім місяців ми не можемо назвати жодного факту з гармонізації українсько-російських відносин», - сказав П.ПОРОШЕНКО, зазначивши при цьому, що в певних проблемах відносини ще більше погіршилися. Серед них депутат назвав заборону торгівлі м`ясною та молочною продукцією, а також загострення питань, пов`язаних із перебуванням Чорноморського флоту РФ на території України.

П.ПОРОШЕНКО заявив, що не має наміру відмовлятися від поїздок до РФ, а також не оспорюватиме в суді рішення про його недопуск до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ заборонили в`їзд на територію Росії.

9 лютого в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в`їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на впроваджену Україною практику "чорних списків" щодо російських громадян.

Сьогодні, 12 лютого, газета “Экономические известия” з посиланням на джерела повідомила, що в`їзд на територію Росії може бути заборонений, окрім П.ПОРОШЕНКА, колишньому міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ, а також в.о. глави МЗС України Володимиру ОГРИЗКУ.

За словами джерела, список потенційних персон нон-грата з України було передано в російське зовнішньополітичне відомство Інститутом країн СНД, який очолює депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН.