СБУ віддали Хорошковському
Гриценко був проти
Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з посади голови СБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 230 народних депутатів.
За призначення головою СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО проголосувало 238 народних депутатів.
|Анатолій ГРИЦЕНКО
Він зазначив, що на цю посаду «не може бути призначена людина, навіть якщо вона має прекрасні менеджерські здібності, яка є крупним бізнесменом, яка володіє надпотужним медійним ресурсом».
За його словами, йдеться про «абсолютно очевидні конфліктні інтереси».
А.ГРИЦЕНКО наголосив, що на посаду голови СБУ мала б бути обрана людина, «яка не створить конфліктів етичних стандартів, корпоративних стандартів, які повинні шануватися в цій спецслужбі».