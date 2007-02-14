У Секретаріаті впевнені, що Ющенко заборонить приватизацію ГТС

Заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про заборону приватизації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

В.БОНДАР нагадав, що В.ЮЩЕНКО завжди виступав за недопущення приватизації чи передачі газотранспортної системи України іншій державі.

Тому заступник глави Секретаріату Президента вважає, що «як тільки прийде термін, він (закон) буде підписаний і опублікований».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 лютого ухвалила закон, яким забороняється відчуження майна НАК «Нафтогаз України» і газотранспортної системи України. “За” закон «Про внесення змін до деяких законів України про підприємства магістрального трубопровідного транспорту» проголосували 430 народних депутатів із 439, зареєстрованих в сесійному залі.