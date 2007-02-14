Прокуратура Києва подала позов про заборону громадського формування «Захист»

Прокуратура Києва подала позов до Господарського суду столиці про заборону діяльності громадського формування «Захист».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, відомством проведено перевірку додержання вимог законодавства, яке регулює порядок видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння пристроїв травматичної дії.

У результаті перевірки встановлено, що за півроку дозвільною системою міста Києва було видано 2 тис. 156 дозволів, з яких 523 отримали члени громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Захист» на підставі наданих копій посвідчень його учасників. Водночас, перевіркою зазначеного формування виявлені численні порушення вимог чинного законодавства України. Зокрема, всупереч вимог статті 12 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» в особових справах членів формування немає медичних довідок, довідок про відсутність судимості тощо. Крім того, жодна особа, яка є членом формування, не перевірялась на предмет її дієздатності та правоздатності. Більшість учасників громадського формування не беруть активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону. Крім того, штабом громадського формування «Захист» не ведеться облік виданих посвідчень. Виявлено й інші порушення вимог закону.

Прокуратурою міста Києва керівнику зазначеної організації внесено подання з вимогою про скасування незаконно виданих посвідчень, до Господарського суду міста Києва заявлено позов про заборону діяльності громадського формування «Захист».

Під час перевірки Київського міського громадського формування по охороні громадського порядку і державного кордону встановлено 271 випадок видачі посвідчень своїм членам з порушенням вимог чинного законодавства. Керівнику організації внесено подання.

У прес-службі прокуратури зазначили, що чинними нормативно-правовими актами відповідальність громадян за незаконне носіння чи зберігання таких пристроїв не передбачено. Основним документом, який визначає правовідносини у цій сфері є Тимчасова інструкція, затверджена наказом міністра внутрішніх справ України від 13.06.2000 р. №379дск.

Перевіркою з’ясувалося, що Департаментом громадської безпеки МВС України та ГУ МВС України в м. Києві видано 92 дозволи без надання громадянами медичних довідок. Також понад 100 дозволів видано особам, які не пройшли навчання щодо матеріальної частини пристроїв травматичної дії, правил їх застосування та заходів безпеки.

Перевіривши облікові справи, працівники прокуратури виявили 26 дозволів, що надавалися особам, котрі не мали права на придбання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Встановлено факти надання громадянами до органів дозвільної системи органів міліції неправдивих відомостей щодо їх місця роботи з метою отримання дозволу на придбання, носіння та зберігання пристроїв травматичної дії. Зокрема, під час перевірки облікових справ щодо видачі дозволів шести позаштатним кореспондентам одного із столичних ЗМІ, з’ясувалося, що зазначені особи ніколи там не працювали, довідки про роботу їм не видавались. Прокуратурою за вказаними фактами підроблення зазначених довідок та використання завідомо підроблених документів порушено шість кримінальних справ (ч.ч.1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України).