У найближчих планах Януковича - візит до США

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у квітні відвідає з візитом США.

Про це заявив міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО вчора в ефірі телеканалу “Інтер”.

"Найближчий (візит В.ЯНУКОВИЧА до США) ми плануємо в квітні. Але, напевно, це буде не останній візит", - зазначив він.

"І головне у візиті не в часі, а в його змісті. Ми працюємо над тим, щоб це був продуктивний, серйозний, довгограючий візит", - заявив К.ГРИЩЕНКО, передає “Українська правда”.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи визнає Україна незалежність Абхазії і Південної Осетії, міністр сказав: "Я не розумію, про що питання...Я не розумію, як можна це питання розглядати в контексті українських інтересів".

Коментуючи резолюцію Європарламенту щодо присвоєння звання Героя України Степану Бандері, К.ГРИЩЕНКО підкреслив: "Це тема, яка не стільки повинна обговорюватися кимсь поза Україною. Це тема для українських політиків, і вони повинні це вирішити".