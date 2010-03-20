Турчинов здогадався, навіщо Європа взяла Януковича в обійми

Позиція Європейського Союзу щодо нової української влади продиктована страхом перед непрогнозованими наслідками перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА і можливим курсом на зближення з Росією.

Про це заявив колишній перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

«Що стосується позиції наших європейських партнерів (які не помітили неконституційності формування нового українського Кабміну – «ДТ»), то тут страх від непрогнозованості наслідків перемоги ЯНУКОВИЧА. Європа боїться, що ЯНУКОВИЧ жорстко піде у фарватері інтересів Російської Федерації», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, керівництво ЄС обрало курс на політику примирення стосовно чинного українського Президента.

«Європа з точки зору свого аналізу вважала і, мабуть, вважає досі: якщо вона почне жорстко вказувати на порушення, зокрема конституційні, то рух нинішньої влади в бік, протилежний від Європи, відбудеться прискореними темпами, - вважає політик. - А так, взявши ЯНУКОВИЧА в обійми, все ж у неї залишається надія втримати Україну в зоні своїх інтересів. І не одержати єдиного газового й економічного фронту на сході».

О.ТУРЧИНОВ додав також, що, виходячи з власних інтересів, Європа використовує подвійні стандарти.

«Неприємно також і те, що використовуються подвійні стандарти. Теоретичні декларації про пріоритети прав людини, загальноєвропейські цінності дуже часто в практичному застосуванні відходять на задній план», - сказав соратник Юлії ТИМОШЕНКО.

О.ТУРЧИНОВ додав, що попри це, партія «Батьківщина» залишається членом Європейської народної партії, і, існує ймовірність, що Юлія ТИМОШЕНКО відвідає її з`їзд, який пройде наприкінці березня.