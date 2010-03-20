Азаров призначив у МОЗ одразу чотирьох чиновників

Кабінет міністрів 17 березня призначив першим заступником міністра охорони здоров’я України - головним державним санітарним лікарем Геннадія РОЖКОВА.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Заступником міністра охорони здоров’я України призначено Андрія МУСІЄНКА.

Крім того, головою Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я - головним державним інспектором з контролю якості лікарських засобів призначено Олексія СОЛОВЙОВА, заступником голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ - Олександра КРОПИВНОГО.

При цьому звільнено з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря Олександра БІЛОВОЛА; заступників міністра охорони здоров’я Ігоря ЯКОВЕНКА, Віктора СІРМАНА, Володимира ЮРЧЕНКА, Костянтина КУРИЩУКА.

Також звільнено з посади голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів - головного державного інспектора з контролю якості лікарських засобів Геннадія ПАДАЛКА, з посад заступників голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Володимира ПОСТОЛЬНИКА, Костянтина КОСЯЧЕНКА.