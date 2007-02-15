Якби президентські вибори відбулися сьогодні (опитування)

Якби президентські вибори відбулися у найближчу неділю, за прем’єр-міністра, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 30,1% респондентів (у грудні 2006 року - 29,2%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Агентства соціальних досліджень “АСД”, доктор філософських наук, професор Валерій ЗАГОРОДНЮК.

За його словами, згідно з даними опитування, проведеного “АСД”, на другому місці - лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО (24,2% проти 21,9%у грудні), далі Президент України Віктор ЮЩЕНКО (10,3% проти 10%), лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО (5% проти 4,3%), голова Верховної Ради, лідер соціалістів Олександр МОРОЗ (3,4% проти 3,6%), екс-голова ВР Володимир ЛИТВИН (2,8% проти 2,9%), лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО (2,7%, як і у грудні 2006 року).

Респонденти також отримали запитання “Якщо до другого туру виборів Президента потраплять наступні пари кандидатів, то за кого Ви проголосуєте?”. Були запропоновані пари учасників другого туру президентських виборів: В.ЮЩЕНКО-В.ЯНУКОВИЧ; Ю.ТИМОШЕНКО-В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО-В.ЯНУКОВИЧ.

За даними дослідження, у випадку проходження до другого туру виборів В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА переможе В.ЯНУКОВИЧ (29% проти 41,7%). Якщо потраплять Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКО, то впевнену перемогу отримає лідер БЮТ (37,7% проти 18,4%).

Найбільш ймовірним В.ЗАГОРОДНЮК назвав варіант, коли у другий тур проходять Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ, при цьому лідер БЮТ випереджає В.ЯНУКОВИЧА на 1,2% (40,9% проти 39,7%).

В.ЗАГОРОДНЮК наголосив, що, враховуючи соціологічну похибку, у лідера БЮТ з’явились реальні шанси здобути перемогу на виборах Президента України.

“АСД” проводила всеукраїнське соціологічне дослідження 2-12 лютого. Всього було опитано 2600 осіб в усіх областях України, Криму та Києві. Похибка вибірки становить 2,3%.