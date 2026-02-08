Франція передасть Україні ще один радар до SAMP/T, поки один з них у ремонті

У Франції пообіцяли зробити все можливе, щоб збільшити виробництво ракет і обладнання до ЗРК.

Франція передасть Україні додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) SAMP/T на заміну, поки один з них знаходиться в ремонті. Про це повідомила міністр Збройних сил і у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен на брифінгу в Києві, пише Укрінформ.

"Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радара до SAMP/T, і ми плануємо надати радар на заміну, поки той в ремонті", - розповіла вона.

Вотрен зазначила, що наявність радарів до SAMP/T залежить від можливостей виробника. За її словами, у зв'язку з цим Франція зосереджується на ремонті наявного радара до SAMP/T і в цілому на наявних комплексах, які вже використовуються.

Також міністр заявив, що Франція співпрацює з різними виробниками озброєнь, зокрема з компанією MBDA, яка є виробником комплексу SAMP/T і ракет до ЗРК.

"Наприклад, у період з 2024 по 2025 рік компанія змогла вдвічі збільшити виробництво ракет, але ми вважаємо, що потрібно робити ще більше, і тому ми працюємо в цьому напрямку", - розповіла вона.

Франція передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії - що відомо

Раніше стало відомо, що Франція поставить Україні перший зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG новітньої версії в 2026 році. Оглядач французької військової допомоги French Aid to Ukraine з посиланням на компанію Thales повідомляв, що в цьому ж році ці ЗРК введуть в експлуатацію у Франції та Італії.

Оглядач нагадав, що раніше президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що після завершення розробки система буде розгорнута в першу чергу в Україні.

