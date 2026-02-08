'Тернувате - українське': ЗСУ зачистили від російських окупантів селище на Запоріжжі

Росіяни викладали відео про нібито захоплення селища, але українські військові довели, що це неправда.

Українські захисники записали відео біля стели до селища Тернувате, Запорізької області, яке вдалося зачистили від росіян. Відео опубліковане в Telegram-каналі керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

На відео один з українських військових тримає в руках прапор, а інший захисник каже на камеру:

"Росіяни інколи викладають в мережу свої... так звані перемоги на годину... Ми перебуваємо в Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське", - підкреслив воїн ЗСУ.

Відео дня

Вказується, що селище Силам оборони України вдалося зачистити від російських загарбників, деяких окупантів було взято в полон. В відео український захисник закликав російських окупантів здаватися в полон.

В січні росіяни розповсюдили інформацію про нібито захоплення Тернуватого. Відомо, що користуючись погодними умовами російська диверсійна група приховано проникла в селище.

Вороги розгорнули російський прапор, який, як можна побачити на відео, був знятий та лежить на землі. Українські військові провели розвідувально-пошукові дії, виявили місце, де сховалися російські окупанти та зачистили селище.

Ситуація в Запорізькій області: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку військового експерта Павла Нарожного, Сили оборони України зможуть втримати оборону вздовж річища Дніпра на Запорізькому напрямку, пори те, що російські окупанти намагаються активізуватися в цьому районі. Нарожний поділився, що погодні умови, зокрема, тривалі морози до мінус 10 градусів дозволяють окупантам пересуватися по кризі вздовж річища колишнього Каховського водосховища. Водночас, експерт зауважив, що Сили оборони України готувалися до такого сценарію, тому усі ділянки фронту прикриті мінними полями та інженерними загородженнями. Нарожний сподівається, що російським окупантам не вдасться прорвати ці рубежі.

Також ми писали, що очільник Запорізької ОВА Іван Федоров поділився, що впродовж доби 8 лютого внаслідок російських обстрілів Запорізького та Пологівського районів загинула одна людина, ще вісім осіб отримали поранення. За словами Федорова, загалом надійшло 67 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури в області. Також армія РФ атакувала Дніпровський район, Дніпропетровської області. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, постраждав 10-річний хлопчик. Дитина наразі перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

