В Бєлгороді оголосили евакуацію дітей та самотніх пенсіонерів через проблеми з опаленням

Без світла залишаються 500 споживачів, в 455 багатоквартирних будинках немає опалення, з системи почали злив води.

В російському Бєлгороді не вдається відновити опалнення та постачання електроенергії в сотні будинків після українських ударів. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в своєму Telegram-каналі пообіцяв, що з міста евакуюють дітей та самотніх пенсіонерів.

Гладков розповів, що ремонтні роботи енергетиків і тепловиків, які тривають дві доби, "не призводять до довгоочікуваного результату".

Він додав, що електропостачання не відновлено для 500 споживачів. Також в 455 багатоквартирних будинках, 25 садочках, 17 школах, 9 поліклініках та 4 вишах немає опалення. Ба більше, з системи починається злив води.

Відео дня

За словами губернатора, ті садочки, де опалення є, переходять на цілодобовий режим роботи. Тому Гладков запропонував містянам залишати там маленьких дітей.

Також він оголосив й евакуацію дітей з міста "в інші регіони РФ":

"Якщо у вас діти шкільного віку: ви залишаєте, як і в 2024–2025 роках, свої заявки в адміністрації міста Бєлгорода, і ми відправляємо дітей в інші регіони – у ті місця, які вже звичні, як, наприклад, Республіка Крим, і в прилеглі регіони – з губернаторами зараз проговорюємо. Будемо давати заявки в МНС для відправки наших дітей на поїздах".

Також губернатор Беєлгородської області додав, що багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідністю та самотніх пенсіонерів теж є можливість "перемістити в інші регіони" й порадив залишати відповідні заявки.

Атаки по РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетика Росії є законною ціллю для українських ударів, як і військові об'єкти. Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін продає енергетику та нафту, а потім ці гроші вкладає в зброю, якою вбиває українців. Тому, підкреслив він, Україні треба виробляти зброю, а також бити по російській зброї або ж по джерелу нарощування та походження російських грошей, тобто по енергетиці.

Також ми писали, що губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив про нібито здійснення Україною ракетної атаки по енергетиці регіону. Богомаз додав, що в результаті атаки в семи муніципальних утвореннях порушено тепло- та енергопостачання. За його словами, двоє чоловіків отримали поранення, їх доставили в лікарню. Богомаз зазначив, що пошкодження отримали приватні будинки, адміністративна будівля і церква.

