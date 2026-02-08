У Москві дали Європі ту саму обіцянку, що й Україні перед повномасштабним вторгненням

Напередодні вторгнення в Україну Дмитро Пєсков озвучував дуже схожі тези.

Росія не збирається нападати на Європу, але готова дати повноцінну військову відповідь у разі необхідності. Про це в інтерв'ю російському телебаченню заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Ми не збираємося нападати на Європу, нам це абсолютно ні до чого. І якщо раптом Європа <...> почне нападати на РФ, президент сказав, що це буде не спеціальна військова операція з нашого боку, це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами", – цитує Лаврова агентство ТАСС.

Як Росія заперечувала плани вторгнення в Україну

Слід зазначити, що дуже схожу обіцянку Кремль давав незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

Відео дня

"Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" і "ДНР". Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує жодних агресивних планів", - стверджував речник Кремля Дмитро Пєсков 23 листопада 2021 року, коли російські танки вже стягувалися до кордону.

Пізніше він ще кілька разів повторював ту ж тезу в різних формулюваннях.

"Закликаємо задати собі питання: який сенс Росії на когось нападати? Нагадуємо, що Росія протягом всієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І Росія, яка пережила стільки воєн, - це остання країна в Європі, яка взагалі хоче навіть вимовляти слово "війна"", - стверджував Пєсков 20 лютого 2022 року, коли російські підрозділи біля кордону вже отримували бойові завдання для виконання на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: