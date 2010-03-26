Політологи вважають, що в Україні де-факто формується президентсько-парламентська система влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

Він зазначив, що де-юре Україна залишається парламентсько-президентською республікою, але де-факто формується президентсько-парламентська система влади. «Більше того, проявляється тенденція до встановлення одноосібної влади Віктора ЯНУКОВИЧА», - зазначив В.ФЕСЕНКО.

За його словами, президент контролює всю систему виконавчої влади в Україні і головним центром прийняття рішень є Адміністрація Президента.

Також політолог зазначив, що об’єктивний розрив між юридичною формою і новим політичним змістом системи влади в Україні рано чи пізно призведе до необхідності розв’язати це протиріччя. В.ЯНУКОВИЧ і його найближче оточення через певний час зможуть спробувати і юридично повернутися до президентсько-парламентської форми правління, додав він.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що можуть бути спроби формування в Україні «керованої демократії». На його думку, формування нового політичного режиму зовні виглядає як «неокучмівська реставрація», спрямована на політичну і соціально-економічну стабілізацію. «Через певний час і нова влада, і країна в цілому постануть перед вибором або збереження конкурентної демократії, або перетворення нового режиму на українську версію керованої демократії», - зазначив В.ФЕСЕНКО.