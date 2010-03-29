Експерт каже, що спроба Тігіпка і Яценюка виявилася невдалою

Суспільний запит на появу в українській політиці «нових облич» залишається нереалізованим. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Агентством моделювання ситуацій, повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

Коментуючи результати опитування, заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ повідомив, що, на думку експертів, ні Сергій ТІГІПКО, ні Арсеній ЯЦЕНЮК не змогли задовольнити суспільний запит на т.з. «третю силу». Їх спроба представити себе «новими обличчями», особливо в контексті загравання і навіть співпраці з новою владою, виявилася невдалою. Більш того, значна кількість експертів затверджують, що надалі у них небагато перспектив повернути собі цю нішу».

За словами заступника директора АМС, все частіше експерти називають прізвища Олега ТЯГНИБОКА, Анатолія ГРИЦЕНКА і Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ як претендентів на «нові обличчя». При цьому більшість з опитаних вважають, що неминуче оновлюватимуться і основні політичні сили – Партія регіонів і БЮТ.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, експертне співтовариство вважає перспективним напрям альтернативних ідеологічних проектів. «Очевидно, що експерти усвідомлюють перспективу вибудовування ідеологічної альтернативи в нинішньому біполярному політичному світі. Швидше за все, на майбутніх місцевих і парламентських виборах може з`явитися ряд цікавих політичних проектів, що претендують на звання ідеологічних. На думку експертів, для того, щоб стати лідером таких проектів, необхідно продемонструвати персональну харизму, динамічну політичну кар`єру і оптимальну регіональну підтримку», - сказав заступник директора АМС.

Опитування «Перспективи третьої сили в Україні» проводилося АМС у період між 22 і 26 березня. В опитуванні взяли участь 28 експертів – політологів, політичних оглядачів, громадських діячів.