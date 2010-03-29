Янукович відклав введення в дію антикорупційних законів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції».

Документ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила зміни до законів щодо запобігання та протидії корупції 10 березня.

Цими змінами з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року перенесено введення в дію антикорупційних законів: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалених Верховною Радою України 11 червня 2009 року.