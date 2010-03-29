Янукович і Азаров провели традиційну "зустріч по понеділках"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову визначити конкретні терміни, коли уряд почне виплачувати громадянам підвищені зарплати і пенсії, а також поверне людям борги, що дісталися новій владі від уряду ТИМОШЕНКО у контексті виконання Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Прем’єр відповів, що кошти на це закладені в проекті нового бюджету, зазначається в повідомленні.

На вже традиційній понеділковій зустрічі з прем’єром Президент також наголосив, що планує провести велику нараду з питань агропромислового комплексу. За словами В.ЯНУКОВИЧА, «вона зараз як ніколи актуальна, тому що весняні польові роботи вже почалися. Тож я хотів би, щоб ми якнайшвидше розв’язали ці питання, оскільки селяни очікують сьогодні від нас саме на це».

Глава держави назвав серед найважливіших завдань опрацювання проекту бюджету, а також питання ПДВ. В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду підготувати пропозиції, як зробити адміністрування цього податку прозорим і викорінити корупцію.

«Найголовніше – щоб держава своєчасно повертала ПДВ товаровиробнику, – підкреслив глава держави. – Вони цього чекають уже давно. Ми знаємо, що цей податок корумпований і, безумовно, це питання треба вирішувати. Хотів би, щоб ми з вами його конкретизували якомога швидше».

У свою чергу прем’єр-міністр підкреслив, що всі доручення Президента будуть виконані вчасно.

М.АЗАРОВ також зазначив, що питання весняно-польових робіт постійно перебуває в центрі уваги Кабміну й уряд дуже ретельно готуватиметься до ініційованої главою держави широкої наради з проблематики АПК.