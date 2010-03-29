Польський експерт: теракти в Москві зміцнять правлячу еліту

Терористичні акти в Москві, які сьогодні забрали життя щонайменше 37 людей, швидше за все зміцнять позицію правлячої в Російській Федерації еліти та навряд чи приведуть до масових акцій протесту проти властей.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зауважив, що це не перший терористичний акт в Росії за останні роки, й навіть смерть понад сотні «заручників» через операцію російських спецслужб в театрі на Дубровці в 2002 році не зменшила популярність тодішнього Президента, а нині прем’єра Росії Володимира ПУТІНА.

«Я не бачу безпосередньої загрози для правлячої еліти. У РФ це не сприймається доказом поганих дій властей, радше більшою мірою показує загрозу тероризму, який асоціюється з Північним Кавказом», - сказав експерт.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ відзначив, що такі випадки швидше мобілізують росіян активніше підтримувати власті, ніж ведуть до зменшення їх популярності.

Він зауважив, що теракти посилять позиції російських правоохоронців, імідж яких суттєво постраждав останнім часом через численні скандали. «Тепер для них прекрасний аргумент, що без них ця країна загрузне в хаосі», - зауважив експерт.

Аналітик висловив думку, що теракти не посилять російську опозицію, котра останнім часом активізувала свою діяльність, активно критикуючи президента та прем’єра РФ, зауваживши, що насправді масові протести відбуваються лише в прикордонному із Заходом Калінінграді та на Далекому Сході.

«Не уявляю, що найближчим часом, це (теракти) могло б привезти до серйозного неспокою в країні»,- сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав дуже складним питанням виявлення справжніх відповідальних за цей, як і за попередні, терористичний акт, зауваживши, що у низці випадків «сліди вели в ФСБ».

«Я не хочу – боронь Боже - будувати теорій змови, але ми не знаємо, хто це був, і не можна зараз й не відомо чи можна буде в майбутньому з певністю сказати, що це були чеченці», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, число загиблих унаслідок вибухів у московському метро становить 38 осіб, ще 102 одержали травми різного ступеня тяжкості.

Вибухи прогриміли у годину “пік” у понеділок вранці на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії московського метро з інтервалом у 45 хвилин.

За попередніми даними, теракти скоїли смертниці.