Третьяков хоче додати до серця Тимошенко ще одне

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ припускає, що найближчим часом може бути підписано документ про створення єдиної опозиції за участю “Нашої України” і БЮТ.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України”, зокрема, за його словами, “я впевнений, що це може бути спільний документ як цивілізаційна форма домовленості двох опозиційних сил”.

Також О.ТРЕТЬЯКОВ зауважив, що вже сьогодні по областях почали створюватися об’єднання фракцій “Нашої України” та БЮТ у радах різних рівнів. “У разі, якщо буде підписано документ про створення єдиної опозиції, цей процес набуде загальноукраїнського масштабу. Вже зараз ми координуємо свою діяльність, а після підписання документа, хочеться вірити, що наші серця будуть битися разом”, - додав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Народний депутат вважає підписання заяви між “Нашою Україною” і БЮТ про спільну діяльність в опозиції у Верховній Раді першим кроком до об’єднання помаранчевих сил. “Спільна діяльність двох демократичних фракцій в парламенті - “Нашої України” та БЮТ - є конче необхідною, аби не допустити антидемократичного реваншу в державі”, – переконаний О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він також висловив сподівання, що такий крок двох опозиційних фракцій стимулюватиме об’єднання усіх демократичних політичних сил - як в парламенті, так і поза ним.

“Це лише перший етап об’єднання. Впевнений, що невдовзі ми станемо свідками спільних дій усіх помаранчевих”, – зауважив народний депутат. Він також нагадав, що партія “Наша Україна” на своєму з’їзді схвалила резолюцію про об’єднання помаранчевих сил.