Катеринчук поділяє оптимізм Тимошенко

Лідер руху „Європейська платформа для України”, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК не виключає, що перед виборами “Європейська платформа для України” буде трансформована в політичну партію.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Європейська платформа – це не є партія. І партією він стане тільки тоді, коли ми будемо проходити якийсь етап підготовки до виборів”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

“До цього моменту, я думаю, поява ще однієї партії – 136-ї чи 151-ї - суспільству не потрібна”, - додав лідер “Європейської платформи для України”.

Він наголосив, що “Європейська платформа для України” продовжує об’єднувати всіх активних громадян та політиків навколо стратегічної мети руху – вступу України до Європейського союзу.

М.КАТЕРИНЧУК також сказав, що згоден із лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО в тому, що дострокові вибори до ВР відбудуться. Зокрема, на його думку соціальна криза в країні загостриться через підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та низький рівень соціального захисту громадян, що виллється “в протестні речі в масовому вигляді восени”.