У Львові пройде форум «Від безпеки України – до безпеки Європи»

15-16 квітня у Львові пройде Міжнародний безпековий форум «Від безпеки України – до безпеки Європи. Виклики XXI сторіччя», який збере фахівців з державної безпеки та міжнародних відносин з 22 країн, зокрема, ЄС, Росії та інших країн СНД, США, Китаю та Катару.

Як повідомили УНІАН організатори форуму, результатом роботи дводенної конференції мають стати фахові рекомендації чинним політикам країн ОБСЄ щодо гарантування безпеки у Центрально-Східній Європі.

«Це одна з перших і вкрай важливих для України громадських ініціатив у безпековому полі. Її актуальність підтверджує той відгук, який вона отримала у міжнародній експертній спільноті – авторитетні дипломати та безпекові фахівці практично з усіх країн Європи, Росії та США приїдуть до Львова взяти участь у дискусії. Знаковою є також участь китайської делегації на чолі з послом Лі ФЕЛЬЛІНЄМ, який має 40-річний дипломатичний досвід, пов`язаний з Росією та Східною Європою», – зазначив голова оргкомітету Форуму, доктор політичних наук Олександр ЛИТВИНЕНКО.

Серед інших поважних експертів - сер Ендрю ВУД, експерт Chatham House; Філіп де СЮРЕМЕН, науковий радник Фундації ім. Роберта Шумана, Надзвичайний та Повноважний Посол Франції; Януш ОНИШКЕВИЧ, голова Правління Євроатлантичної асоціації Польщі, один із організаторів та речник «Солідарності», член Європейського парламенту (2004-2009 рр.); Джон ҐРОҐАН, член парламенту Великобританії, голова Всепартійної парламентської групи з питань України в парламенті Великобританії; Павол ДЕМЕШ, директор з Центрально-Східної Європи Німецького фонду Маршалла в Братиславі; Олександр МУЗИКАНТСЬКИЙ, голова правління Фонду "Російський громадсько-політичний центр"; Анджей КАРКОШКА, директор PricewaterhouseCoopers у Польщі, колишній Держсекретар - заступник міністра національної оборони Польщі; Їржі ШНАЙДЕР, директор програм Празького інституту безпекових досліджень (PSSI) та інші.

Форум було ініційовано провідними українськими державними, науковими та громадські діячами 4 грудня 2009 р., у 15-ту річницю підписання Будапештського Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Організатором Форуму виступає Рада із зовнішньої та безпекової політики у партнерстві з Центром Разумкова, Міжнародним центром перспективних досліджень та Західною аналітичною групою за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та Львівського національного університету ім. Івана Франка.

До Наглядової ради Форуму увійшли: В’ячеслав Брюховецький, почесний Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Тарас ВОЗНЯК, політолог, культуролог, філософ; Богдан ГАВРИЛИШИН, член Римського клубу; Ярослав ГРИЦАК, директор Інституту історії ЛНУ ім.Франка; Анатолій ЗЛЕНКО, Надзвичайний та Повноважний Посол України; Микола МАРТИНЕНКО, народний депутат України; Євген МАРЧУК, голова партії Свободи; Володимир МОСТОВИЙ, головний редактор газети «Дзеркало тижня»; Мирослав ПОПОВИЧ, директор Інституту філософії ім.Г.Сковороди НАН України; Микола РЯБЧУК, публіцист; Тарас СТЕЦЬКІВ, народний депутат України; Олександр ЧАЛИЙ, Надзвичайний та Повноважний Посол України; Валерій ЧАЛИЙ, заступник міністра закордонних справ України; Юрій ЩЕРБАК, Надзвичайний та Повноважний Посол України; Микола КМІТЬ, голова Львівської обласної державної адміністрації. Очолює Наглядову раду Форуму академік Володимир ГОРБУЛІН.

Довідка УНІАН. Рада із зовнішньої та безпекової політики (Council for Foreign and Security Policy) - неурядова дослідницька організація, що об’єднує провідних українських експертів у сферах національної безпеки і міжнародних відносин. Бачення роботи Ради полягає у гарантуванні суспільного демократичного поступу України як важливої європейської держави. Основною метою діяльності Ради є акумуляція інтелектуального потенціалу України у сфері безпеки і зовнішньої політики і підготовка на цій основі ґрунтовних рекомендацій чинному керівництву України, громадянським асоціаціям та урядам і суспільствам іноземних держав. Серед засновників Ради – академік В.ГОРБУЛІН.