Киян лякають мером з Макіївки чи Єнакієва

Народний депутат України, міністр регіональної політики і розвитку опозиційного уряду Володимир БОНДАРЕНКО вважає цинічним порушенням Конституції намагання Партії регіонів позбавити киян права обирати голову КМДА.

Про це він заявив, коментуючи проект нового закону «Про столицю», розроблений урядом Миколи АЗАРОВА, який, зокрема, передбачає призначення Президентом голови міськдержадміністрації і відмову від прямих виборів.

На переконання В.БОНДАРЕНКА, “Партія регіонів намагається остаточно узурпувати владу, взявши під свій контроль столицю України”.

“Партія регіонів у місті Києві не має належної підтримки, тому кандидат від цієї політичної сили ніколи не стане мером. Усвідомлюючи це, Партія регіонів почала думати, як заволодіти Києвом, тому з’явився саме такий проект закону, який у разі ухвалення допоможе поставити у столиці свого, «донєцкого», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

Народний депутат вважає, що зміни, які ініціює Партія регіонів, є абсолютно неконституційними і незаконними.

«Конституційний суд ще за часів, коли мером Києва був Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, дав чітке роз’яснення: Президент призначає главою столичної адміністрації того, кого кияни вибрали мером», - нагадав він.

«Тому ці ноу-хау Партії регіонів є ніщо інше як грубе, цинічне порушення всіх існуючих законів і Конституції. Хоча з огляду на останні події в Конституційному Суді, а саме - визнання коаліції «тушок», суд може просто закрити очі на всі порушення, і киянам насильно привезуть мера з Макіївки чи Єнакієва», - припустив В.БОНДАРЕНКО.