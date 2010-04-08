На виставці «Волинська різанина» націоналісти влаштували бійку (фото)

Сьогодні у Києві під час відкриття в Українському домі документальної фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА» за порушення громадського порядку міліція затримала близько 15 представників Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та інших національно-патріотичних організацій та партій.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, вказані особи увірвалися до демонстраційної зали і почали нищити експонати. Загалом міліція затримала 13 осіб – усіх доправили до Шевченківського районного управління.

Затриманим, як УНІАН у Шевченківському райуправлінні столичної міліції, загрожує штраф. З них 7 осіб притягаються до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, а інші шестеро - за непокору працівникам міліції.

У свою чергу, в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві поінформували, що 8 квітня під час брифінгу в Українському домі з приводу документальної фотовиставки 13 представників однієї з політичних сил вчинили спробу перешкодити народному депутату України Вадиму КОЛЕСНІЧЕНКУ спілкуватися з журналістами.

Як зазначили у главку, "спочатку порушники голосно вигукували різні гасла, заважаючи проведенню брифінгу. Народний депутат України звернувся до хуліганів та попросив припинити безлад. У відповідь на це вони почали рвати книжки з фотографіями експозиції виставки та жбурляти їх у бік народного депутата".

Після цього В.КОЛЕСНІЧЕНКО звернувся до працівників міліції з проханням навести порядок у залі. Один з працівників міліції звернувся до учасників акції та попросив припинити порушувати громадський порядок.

Натомість учасники акції протесту "зробили спробу наблизитися до народного депутата, при цьому вчинили штовханину з працівниками приватної охоронної фірми, які також були присутні у залі".

Задля убезпечення громадського порядку працівники міліції вивели порушників з зали. При цьому останні вчинили непокору законним вимогам правоохоронців.

Оскільки у діях протестувальників мали місце ознаки порушень адміністративного законодавства України, цих осіб було доставлено до Шевченківського райуправління для складання адміністративних протоколів.

Згодом, вже в райуправлінні міліції, з’ясувалося, що один із затриманих є працівником засобу масової інформації. "Варто зауважити, що під час інциденту у залі Українського дому цей громадянин був серед порушників та жодним чином не повідомив працівників міліції про те, що він журналіст і виконує свої професійні обов’язки, а навпаки, не підкорився міліції", - наголосили у ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві під час відкриття в Українському домі документальної фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА» за порушення громадського порядку міліція затримала представників Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та інших національно-патріотичних організацій та партій.

За даними Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, вказані особи увірвалися до демонстраційної зали і почали нищити експонати. Всіх затриманих доставлено до Шевченківського районного управління міліції.

Разом зі тим у прес-службі ВО “Свобода” заявили, що Київська міська організація ВО "Свобода" звернулася до СБУ з вимогою заборонити проведення фотовиставки “Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА”, що організована ВОО “Правозахисний громадський рух ”Русскоязычная Украина” та Товариством увіковічення пам’яті жертв злочинів українських націоналістів (Польща).

Члени ВО “Свобода” вважають цю виставку “українофобською” і вимагають від СБУ оголосити ксьондза Тадеуша ІСАКОВІЧА-ЗАЛЕСЬКОГО, який очолює польську організацію, персоною нон-грата в Україні.

У “Свободі” наполягають, що “фотовиставка” спрямована на “розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і приниження національної честі та гідності українців”, тому її проведення має бути заборонене на підставі статті 161 Кримінального кодексу України.