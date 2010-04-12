Дружина Путіна минулого року заробила 20 доларів

Доходи прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА за 2009 рік становили 3,88 млн. руб. (близько 132 тис. дол.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це йдеться у відомостях про доходи, майно й зобов`язання майнового характеру, наданих членами Уряду РФ за звітний фінансовий рік із 1 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року.

Водночас дружина В.ПУТІНА в 2009 році задекларувала дохід у розмірі 582 рубля (близько 20 дол.).

У власності В.ПУТІНА три автомобілі - ГАЗ М 21, ГАЗ М-21Р і «Нива», а також причіп «Скіф».

Окрім цього, російському прем`єру з нерухомого майна належить квартира (на правах власності), є в безстроковому користуванні й квартира площею 153,7 кв. м, земельна ділянка під індивідуальне житлове будівництво (1500 кв. м), гараж на 18 кв. м у безстроковому користуванні й місце на колективній стоянці. Вся нерухомість знаходиться в Росії.

Дружина В.ПУТІНА не володіє нерухомим майном.