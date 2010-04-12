Про що свідчить масовий відхід нардепів у коаліцію

Масовий відхід депутатів з фракцій опозиції в парламентську коаліцію свідчить про незрілість партійної системи в Україні, відсутність ідеологічної мотивації і необхідності радикалізувати політичну реформу. Так заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував перспективу розширення коаліції за рахунок депутатів опозиційних фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

«Нинішній відхід депутатів з фракцій опозиції розкрив усю неспроможність партійної системи в Україні і половинчатість політичної реформи, - говорить експерт. - Ні імперативний мандат, ні перспектива позачергових виборів не можуть підмінити собою ідеологічну мотивацію як для виборця, так і для партійних функціонерів».

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, у разі, якщо нинішні лідери як провладних партій, так і опозиційних не зважаться на радикальні політичні реформи, країна ще довго не одержить виразного вектора розвитку, відповідальної політичної еліти і підконтрольної влади. «При цьому і влада, і опозиція мають піти на конструктивну дискусію як у цьому, так і в інших питаннях. І тут на перший план мають вийти політики з опозиційних і владних фракцій, що демонструють здатність вести конструктивний діалог», - вважає політолог.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, одним з найбільш резонансних наслідків такого переформатування в парламенті стане зародження нових ідеологічно альтернативних проектів. «Оскільки суспільний запит на «третю силу» в результаті президентських виборів так і не був реалізований, в найближчому майбутньому варто чекати активізації політиків у цьому плані. Найбільш імовірними кандидатами будуть політики, які прагнуть піти від деструктивної моделі взаємин влади та опозиції. Причому, це стосується як нинішніх членів опозиційних партій, так і провладних».