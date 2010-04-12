У Вашингтоні триває зустріч Обами з Януковичем

У Вашингтоні триває зустріч Президента США Барака ОБАМИ з українським Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, з української сторони участь у зустрічі також беруть міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр із питань палива та енергетики Юрій БОЙКО, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, заступники глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН і Юрій ЛАДНИЙ.

“Американську сторону представляють Держсекретар Гілларі КЛІНТОН, радник Президента США з питань національної безпеки Джеймс ДЖОУНЗ, старший директор Ради національної безпеки США з питань нерозповсюдження Лора ХОЛГЕЙТ”, – йдеться у повідомленні прес-служби В.ЯНУКОВИЧА.

Дещо раніше на офіційному сайті Білого дому з’явилося повідомлення про те, що до графіку Б.ОБАМИ включено двосторонню зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ у рамках Саміту з питань ядерної безпеки 12 квітня.

«Ми додали (до графіку Б.ОБАМИ – УНІАН) додаткову зустріч, яку раніше не анонсували. Президент проведе двосторонню зустріч із Президентом України ЯНУКОВИЧЕМ», - йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

В Адміністрації Президента США констатують, що це буде перша особиста зустріч двох глав держав після обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Також Білий дім повідомив, що сторони обговорять актуальні питання співпраці України і США. «Україна є важливою країною, яка відіграє значну роль у процесі нерозповсюдження та безпеки у галузі ядерних технологій. Сполучені Штати та Україна співпрацюють з багатьох питань у галузі безпеки та економіки, які два Президенти мають обговорити», - повідомляє прес-служба Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, 11-14 квітня Президент України перебуває у США з робочим візитом, він бере участь у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення Президента США.