У рішенні КС Рябоконь побачив початок конституційної реформи

Екс-кандидат на пост Президента України юрист Олег РЯБОКОНЬ вважає рішення Конституційного Суду України стосовно участі окремих депутатів в формуванні парламентської коаліції правовим нонсенсом, оскільки порушується принцип верховенства права. Про це він заявив на офіційному сайті Всеукраїнського громадського об’єднання «Громадянський рух Олега Рябоконя».

За словами фахівця, це рішення КС, “мабуть, - цитуючи висловлення голови суду, - відповідає “реальним процесам життя”, але ніяк не положенням Конституції. Це свідчить про те, що система влади, побудована за діючої Конституції, зазнає суттєвих змін, оскільки не відповідає вимогам правлячої еліти”.

“Віктор ЯНУКОВИЧ і Микола АЗАРОВ чудово розуміють, що рішення Конституційного Суду – це занадто хиткий фундамент для легітимізації уряду, – говорить О.РЯБОКОНЬ, – оскільки вже найближчим часом буде вирішуватись питання щодо відповідності Конституції Регламенту Верховної Ради. І шанси визнання антиконституційними положень про формування коаліції окремими депутатами досить високі”.

З одного боку, зазначає О.РЯБОКОНЬ, нова влада на чолі з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ повинна приймати швидкі рішення в умовах кризи та безладу, який вона успадкувала від попередників, з іншого боку, недостатня підтримка правлячої сили з боку громадян не дозволяє контролювати всі процеси за діючими положеннями Конституції, яка заклала перехресні важелі контролю і впливу між різними гілками влади. Тому отримання хоч і тимчасового, але керованого уряду і парламенту створює примарне враження контролю за ситуацією.

Нові вибори за діючої системи – занадто ризикований крок для провладних кандидатів, бо не гарантують беззастережного контролю за владою. “Пропорційна система за партійними списками, фактично, похована рішенням Конституційного Суду. Тепер немає ніякого сенсу політичним партіям формувати списки на вибори, нести витрати на виборчі кампанії, якщо депутати у будь-який час можуть вийти з фракції і без зайвої мороки вести власну політику. Така ситуація неминуче призведе до спроб влади перекроїти систему виборів і закритися не тільки від впливу громадян, але й від впливу опозиційних сил”, – стверджує О.РЯБОКОНЬ.

Таким чином, для правлячої верхівки гостро постає питання зміни системи влади, що потребує конституційної реформи. І цілком реально, що наступним кроком нової влади буде ініціювання внесення змін в Конституцію і перехід до президентської форми правління, разом зі зміною системи виборів як до Верховної Ради, так і до місцевих органів самоуправління.

“Баланс політичних сил, який було досягнуто завдяки компромісу політичного трикутника Кучма-Ющенко-Янукович під час Помаранчевої революції, порушено, що неминуче призведе до змін у системі повноважень органів державної влади”, – підсумував О.РЯБОКОНЬ.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2010 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до ст. 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів конституційного складу Верховної Ради.

11 березня в парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи". До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також окремі народні депутати.

Рішенням від 6 квітня ц. р. Конституційний Суд України визнав, що окремі народні депутати, зокрема ті, які не перебувають у складі фракцій, котрі ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції.

Оприлюднюючи це рішення 8 квітня, голова КС Андрій СТРИЖАК сказав: рішення Конституційного Суду України щодо можливості входження окремих народних депутатів до складу парламентської коаліції було винесено на основі правової ситуації, що склалася на сьогодні. «Конституція не змінилась (з моменту винесення КС рішення щодо формування парламентської коаліції виключно фракціями у вересні 2008 року – УНІАН). Змінилось правове регулювання – був прийнятий закон про Регламент (Верховної Ради) накінець через другі наші потуги. Нове тлумачення на цьому етапі ми не могли давати без урахування закону про Регламент, тому що конституційне положення реалізовано тільки зараз, на превеликий жаль», - сказав А.СТРИЖАК.

Водночас він зауважив, що рішення КС від 2008 року щодо коаліції залишається чинним, але у зв’язку з прийняттям закону про Регламент ВР правова ситуація змінилась.

Опозиція заявила, що вимагатиме відставки суддів Конституційного суду через порушення ними присяги судді.

Нагадаємо, 19 вересня 2008 року КС оприлюднив рішення про те, що коаліцію у парламенті можуть формувати виключно фракції. Рішення оприлюднив голова КС А.СТРИЖАК.