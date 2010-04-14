Азаров: Москва дала згоду на перегляд газового контракту

Уряд України розраховує впродовж двох тижнів підписати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

«Після успішних переговорів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з директором-розпорядником МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ визначено двотижневий термін для підписання меморандуму про нову програму з Міжнародним валютним фондом», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що російське керівництво «дало конкретну згоду на перегляд умов газового контракту». М.АЗАРОВ вважає за необхідне у розвиток цих домовленостей провести переговори з Росією переконливо та швидко, щоб «презентувати суспільству», як уряд України відновив національні інтереси країни.