Генпрокуратура не порушувала справу за фактом блокування роботи парламенту

Генеральна прокуратура України не порушувала кримінальну справу за фактом блокування роботи парламенту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Прес-служба повідомляє, що вчора представник ГПУ зафіксував факт блокування електрощитової, і тепер Генеральна прокуратура чекає від керівництва ВР матеріалів з цього питання.

«Виходячи з цих матеріалів, буде ухвалено законне рішення – поки що ніяких рішень про порушення кримінального справа не прийнято», - відзначили в прес-службі.

Раніше народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ деяким ЗМІ заявив, що прогнозує можливість позбавлення депутатів, які блокують електрощитову Верховної Ради, депутатської недоторканності. За його словами, зараз це питання перебуває в компетенції Генпрокуратури, яка, за його словами, порушила кримінальну справу за фактом злочину.

Як повідомляє «Главред», Т.ЧОРНОВІЛ відзначив, що якщо до Верховної Ради надійде подання про позбавлення депутатської недоторканності цих депутатів, антикризова коаліція підтримає його в пакеті зі ще одним законом, і він передбачатиме надання амністії цим депутатам. «Тобто, сидіти не буде ніхто», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого до початку пленарного засідання Верховної Ради депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну, президію і ложу уряду в сесійному залі парламенту. Ці дії були пов`язані із погрозами фракцій БЮТ і «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання до задоволення їх вимог.

Пізніше депутати з фракції БЮТ пішли в електрощитову, відключили світло і електронну систему для голосування «Рада». Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ назвав вимушеними ці кроки опозиції. О.ТУРЧИНОВ відзначив, що таким чином опозиційні фракції намагаються привернути увагу до першочергових проблем в країні.

За його словами, фракція БЮТ і надалі продовжуватиме дії, спрямовані на те, щоб ВР не працювала в нормальному режимі доти, доки в першочерговому порядку не будуть розглянуті і підтримані питання, пов`язані зі зниженням тарифів на житлово-комунальні послуги і підвищенням мінімальної зарплати і пенсії.

Водночас, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК провів голосування шляхом підняття рук народними депутатами України. У такий спосіб парламент ухвалив Закон «Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття і ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення».

А.МАРТИНЮК заявив, що при необхідності Верховна Рада дасть згоду на притягнення до відповідальності і арешт тих народних депутатів із фракції БЮТ, які захопили електрощитову в парламенті.