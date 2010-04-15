У Тимошенко кажуть, що пускати кредити МВФ на «соціалку» - неправильно

Кредити Міжнародного валютного фонду повинні бути спрямовані не на виконання соціальних обіцянок Президента, а на підвищення конкурентоспроможності країни.

Таку думку в інтерв`ю газеті «Дело» висловила народний депутат від БЮТ, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Позикові кошти – не ресурс для проїдання: вони не повинні спрямовуватись на виконання соціальних обіцянок Президента. Це шанс на оновлення країни, і не можна забувати, що гроші потрібно буде віддавати і ефективність використання ресурсу має велике значення», - заявила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, нині життєво необхідно підвищувати конкурентоспроможність країни: розвивати інфраструктуру, модернізувати держпідприємства і ЖКГ.

«Не може бути мови про короткострокові антикризові заходи: як минулого року, коли ми врятували металургів і хіміків від банкрутства (тепер вони, входячи в робочий режим, повинні врятувати не тільки себе, а й гарантувати стабільність у країні). У цих умовах підхід повинен кардинально змінитися: з короткострокових заходів на розробку стратегічної програми підвищення конкурентоспроможності української економіки», – наголосила голова комітету промполітики.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що за 18 років незалежності було втрачено дуже багато часу, і сьогодні необхідно використовувати кожну можливість, щоб економіка розвивалася. «Ми готові підтримувати обіцянки, які давав Президент у передвиборній гонці із соціальних гарантій: зокрема, у нього повинна бути можливість реалізувати програму боротьби з бідністю. Ми за те, щоб люди одержували більше, але ми хочемо розуміти джерела фінансування», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.