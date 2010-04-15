Януковичу запропонують розігнати третину виконавчої влади

Робоча група із законодавчого та інституційного забезпечення реформ Комітету з економічних реформ при Президентові України рекомендуватиме главі держави запровадити трирівневу модель центральних органів виконавчої влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це йшлося під час засідання групи, що відбулося під головуванням міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

До обговорення на засідання було винесено пропозиції щодо реформування моделі державного управління – упорядкування системи центральних органів виконавчої влади, посилення Кабінету міністрів як органу формування та реалізації державної політики тощо.

У ході засідання робоча група дійшла згоди щодо доцільності запровадження в Україні трирівневої моделі центральних органів виконавчої влади за зразком моделей, що запроваджені в країнах Європейського Союзу та Росії. Зокрема, до 1 рівня пропонується віднести Кабінет міністрів, до другого рівня – міністерства, національні регулятори й органи зі спеціальні статусом, визначені у Конституції, до третього – служби, агентства та інспекції.

Пропонується також скоротити на третину кількість центральних органів виконавчої влади. Як зазначалося під час засідання, якщо в країнах ЄС функціонує в середньому близько 70-80 центральних органів виконавчої влади, то в Україні на сьогодні таких органів створено 113.

Члени робочої групи дійшли також згоди щодо розробки рекомендацій Президентові України стосовно віднесення частини посад вищої ланки державних службовців до політичних.

Як повідомлялося, Робоча група із законодавчого та інституційного забезпечення реформ Комітету з економічних реформ при Президентові України готує пропозиції щодо концепції реформування державного управління. Пропозиції будуть передані на розгляд главі держави та, у разі схвалення, включені до Програми Президента України з реформування держави.

Серед завдань, що поставлені перед робочої групою – визначення основних шляхів реформування системи органів виконавчої влади з огляду на необхідність посилення правового та політичного статусу міністерств, розмежування політичних та адміністративних посад у системі центральних органів виконавчої влади тощо.

Передбачається, що робоча група запропонує відповідні зміни до закону про Кабінет міністрів України, розробить нову редакцію закону про державну службу. Передбачається розробка проекту закону про центральні органи виконавчої влади.

До складу підгрупи з питань реформування системи органів державної влади увійшли представники Кабінету міністрів, Міністерства юстиції, Інституту законодавства Верховної Ради, Національної Академії правових наук та громадських організацій. Як наголосив міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ, добір членів робочої групи здійснювався за професійною ознакою з урахуванням досвіду роботи у відповідній сфері.