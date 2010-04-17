Герман: Україна має багато козирів, які вона може виставляти Росії

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що в України достатньо козирів, аби домовитися з Росією про зменшення ціни на газ.

Про це вона заявила під час ефіру програми "Шустер Live".

За словами Г.ГЕРМАН, наразі зарано говорити про конкретні результати газових перемовин між Україною та Росією, оскільки основні домовленості будуть досягнуті у Харкові під час зустрічі двох президентів. "Я думаю, що Україна має багато козирів, які вона може виставляти Росії", - сказала вона. Г.ГЕРМАН наголосила, що одним з таких козирів є орендна плата за базування Чорноморського флоту Росії в Криму. "Є також інші козирі, які Україна може виставляти Росії для того, щоб домагатися взаємовигідного співробітництва з Росією", - додала заступник глави Адміністрації Президента. При цьому Г.ГЕРМАН зауважила, що не хотіла б говорити про якісь компенсатори наперед, оскільки "Президент ніколи не говорить наперед і нас так само вчить не забігати наперед". В той же час вона запевнила, що Україна ніколи не підпише такі угоди з Росією щодо газу, які не відповідатимуть національним інтересам нашої країни.