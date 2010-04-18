Медведєв пообіцяв полякам максимальну відкритість

17:32, 18 квітня 2010
Політика
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Лідери зустрілися перед богослужінням

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЄДЄВ пообіцяв сьогодні польській владі у Кракові максимальну відкритість росіян в розслідуванні причин авіакатастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського 10 квітня під російським Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, Д.МЕДВЕДЄВ оголосив таку декларацію під час зустрічі на Вавелі з в.о. глави Польської держави Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, главою уряду Дональдом ТУСКОМ та главою МЗС Радословом СІКОРСЬКИМ.

На зустрічі, яка відбулася до початку похоронного богослужіння у Маріацькому костелі, Д.МЕДВЕДЄВ також ще раз висловив співчуття польським властям та всьому польському народу.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ прибув сьогодні до Кракова на похорон Леха Качинського та його дружини Марії.

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