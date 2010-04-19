Кириленко: перш ніж їхати до Львова, Янукович має звільнити Табачника

Лідер партії «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ слід звільнити міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА, перш ніж він відвідає з візитом Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це В.КИРИЛЕНКО заявив, перебуваючи у Львові на конференції обласної організації цієї політсили.

«Перед тим як відвідувати Львівщину, президенту ЯНУКОВИЧУ потрібно, щонайменше, звільнити міністра освіти ТАБАЧНИКА”, - наголошує лідер партії.

«Також слід поскасовувати доручення ТАБАЧНИКА, СЕМИНОЖЕНКА та інших, які стосуються ліквідації Українського Інституту національної пам’яті, скасування державних іспитів з української мови для бакалаврів, запровадження негативних нововведень стосовно скасування зовнішнього незалежного тестування», - додав В.КИРИЛЕНКО.