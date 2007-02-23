Цушко у парламенті критикує... Інтерпол

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО піддав критиці Інтерпол за те, що останнім часом його діяльність звелася тільки до розшуку колишніх високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у ВР під час надання парламенту інформації щодо ситуації у Міністерстві внутрішніх справ.

«На жаль, головна увага цього підрозділу приділена лише розшуку кількох колишніх високопосадовців, на яких була змога пропіаритися на телебаченні», - сказав В.ЦУШКО.

При цьому він наголосив, що, фактично, червоні картки Інтерполу виставлені тільки на дві особи, а не на десятки, які це заявлялося колишнім керівництвом МВС.

Міністр також додав, що останні два роки не велася планомірна робота з протидії ввезенню до України матеріальних цінностей, перекриття каналів постачання наркотиків.

В.ЦУШКО зазначив, що замість збору та обміну інформацією створювалися неефективні закони.

Міністр також висловив здивування тим фактом, що колишній керівник Інтерполу за півтора роки виріс від майора до підполковника. «Якби не зупинили, був би генералом», - сказав В.ЦУШКО.