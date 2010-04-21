Москаль про кортежі влади: можливе повторення людських жертв

Народний депутат, міністр внутрішніх справ опозиційного Кабміну Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що міліція сьогодні обслуговує правлячу партію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», Г.МОСКАЛЬ пояснив причини аварійної ситуації, в яку потрапив кортеж Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Перш за все, поясню, що сталася аварія зі «швидкою», яка належить Державному управлінню справами. Звідси запитання: навіщо Президенту пересуватися зі «швидкою»? Чи в Україну повернулися часи політбюро зразка 80-х, коли за Леонідом Іллічем постійно їздила така ж реанімаційна машина, як зараз за ЯНУКОВИЧЕМ?», - запитав депутат.

«По-друге, цьому нещасному випадку можна було запобігти. Бо причиною аварії послужило те, що ходові якості «швидкої» не відповідали можливостям інших машин кортежу. Вся увага водія була спрямована на те, щоб не випасти з кортежу, що призвело до аварійної ситуації на величезній швидкості і до людських жертв», - продовжив Г.МОСКАЛЬ.

Він наголосив, що «вже не раз і не двічі групи депутатів, в тому числі з «Народної самооборони» і з “Нашої України”, робили запити до МВС із наріканнями на ці барські кортежі, які зупиняють пів-Києва і призводять до «пробок» на дорогах, створюють аварійні ситуації. Населення скаржиться на кортежі АЗАРОВА, ЯНУКОВИЧА, а в МВС не звертають увагу. Якщо знову не звернути увагу, то можливе повторення людських жертв».

Щодо невизнання в ДАІ інформації про причетність кортежу Президента до автокатастрофи Г.МОСКАЛЬ зауважив, що його це не дивує, бо «міліція сьогодні перестала бути органом, який служить народу України. Міліція сьогодні обслуговує правлячу партію. Як колись казали при СРСР про комітет Держбезпеки, що він є «вооруженный отряд партии», так і сьогодні МВС є озброєним загоном Партії регіонів».