Як Луценко образив почуття православних

У Рівному відбувся мітинг на підтримку громадянського руху «Народна самооборона».

З промовами до людей звернулися лідери “Народної самооборони” Тарас СТЕЦЬКІВ та Юрій ЛУЦЕНКО. Ю.ЛУЦЕНКО закликав присутніх вступати у ряди “Народної самооборони”, де «є місце членам будь-яких партій, де є місце для тих, молиться різними мовами, але за Україну», і приєднуватися до Маршу справедливості на Київ.

Проти проведення концерту напередодні мітингу (мітинг розпочався виступами гуртів “Мандри” та “Плач Єремії”. - УНІАН) виступили єпархіальна рада УПЦ Київського патріархату та керівники Рівненських обласних організацій Української народної партії та Народного Руху України – Василь ЧЕРВОНІЙ та Валентин КОРОЛЮК. Вони мотивували свою позицію тим, що проведення розважальних заходів під час посту образить почуття православних віруючих.