Янукович запланував «обговорити з народом» перебування ЧФ Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості проведення референдуму щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України сказав на прес-конференції у Києві.

В мене є такі наміри - обговорити це з народом, з громадськістю, я це запланував, і я це буду робити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що спочатку потрібно напрацювати законодавчу базу щодо референдумів.

«Як тільки буде прийнята законодавча база для проведення референдумів в Україні зрозуміло, що таких питань буде дуже багато», - зауважив Президент.

Він підкреслив, що потрібно створити систему, відповідно до якої визначити питання щодо яких потрібно з’ясовувати думку народу. «Питання, я б сказав так, які дуже турбують суспільство, дуже турбують», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.