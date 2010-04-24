Віталій Кличко очолив нову політичну партію - УДАР

Віталій КЛИЧКО очолив нову політичну партію «Український демократичний альянс за реформи» (УДАР).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, його обрання лідером нової політичної сили одноголосно підтримали делегати з’їзду, що відбувся сьогодні у Києві.

У своїй промові на з’їзді В.КЛИЧКО сказав: «Мета нашої команди – створити передумови для успіху країни. Ми прагнемо об’єднати успішних, освічених, активних людей та долучити їх до управління державою. Тільки після цього в країні розпочнуться реальні зміни".

За його словами, «старі політики довели – вони не здатні керувати державою». «Країна стала заручником осіб, котрі відірвані від реальних проблем громадян та не хочуть ніяких змін. Але цих змін прагнуть звичайні українці і ми, політики нового покоління, повинні виправдати їх надії», – заявив В.КЛИЧКО.

Він наголосив, що хоче, аби люди не просто приєднувалися до його партії, а знаходили команду однодумців. «Зверніть увагу на нашу назву – у ній присутнє слово «альянс». Об’єднання людей, які виступають за реформи. Людей, які відстоюють принципи справжньої європейської демократії, а не її подоби, що ми спостерігаємо в Україні. Зрештою, людей, які просто люблять свою країну і готові захищати її інтереси», – сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, він прагне бачити «УДАР» не звичайною партією, а потужним громадським рухом. «В нас є команда, котра знає, як вирішувати проблеми у конкретному регіоні. Адже така команда формується на місцях, а не за вказівкою згори. Ми створюємо не просто партійну вертикаль, а мережу ефективних проектів, які працюватимуть і в найвіддаленішому селі, і у великому промисловому центрі», - додав В.КЛИЧКО.

«Я звик досягати своєї мети. Переконаний, що так буде не лише в спорті, але й в політиці. Кияни вже змогли оцінити діяльність Блоку Кличка у Києві, де упродовж кількох років ми протистояли злочинним діям столичної влади. Сьогодні ж розпочинається новий етап – сильним та влучним «УДАРом» я готовий розбити стіну між суспільством та владою, що стримує розвиток України, стати точкою опори для оновлення країни», – наголосив В.КЛИЧКО.