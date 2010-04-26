Азаров хоче отримати від Нацбанку 10 мільярдів

Проектом державного бюджету України на 2010 рік передбачається перерахування Національним банком України до бюджету в поточному році 10 млрд. грн. перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами.

Про це говориться в ст. 4 проекту держбюджету-2010, текст якого розміщено на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передав на розгляд до Верховної Ради законопроект «Про Державний бюджет України на 2010 рік», в якому доходи заплановано на рівні 267,452 млрд. грн., витрати – 323,556 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Граничний розмір державного боргу станом на 31 грудня 2010 року встановлено на рівні 308,316 млрд. грн.

Проект бюджету розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.