Чи вважають українці Чорнобиль небезпечним сьогодні (опитування)

Більше 80% українців бачать небезпеку в сьогоднішньому Чорнобилі.

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, як повідомили УНІАН в Інституті, 81,9% опитаних назвали небезпечним сьогоднішній Чорнобиль. Із них 48,8% вважають, що він «дуже небезпечний», 33,1% - «скоріше небезпечний».

Безпечним на сьогоднішній момент вважають Чорнобиль всього 12,4% респондентів. Із них 8,6% вважають, що сьогодні Чорнобиль «скоріше безпечний», 3,8% - «абсолютно безпечний». Важко відповісти на це запитання 5,7% респондентів.

Згідно з опитуванням, половина українців (49,5%) вважають аварію в Чорнобилі екологічною катастрофою. Близько третини респондентів (35,6%) вважають цю аварію техногенною катастрофою, а чверть опитаних (25,2%) назвали її трагедією українського народу. Аварією, подробиці якої приховують й досі, вважають катастрофу на ЧАЕС 17,4% респондентів; катастрофою, наслідки якої досі не зрозумілі, - 15,2%; дією людського чинника - 13,9%; серйозною загрозою для здоров`я населення - 13,4%. Лише 5,4% опитаних вважають аварію на ЧАЕС подією, що втратила актуальність. Відповідь «інше» на це запитання дали 1,3%, а 2,5% - важко відповісти.

Переважна більшість українців (80,3%) вважають, що сьогодні недостатньо фінансуються програми з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Достатнім фінансування таких програм вважають лише 7,6% респондентів, а 12,1% - важко відповісти на це запитання.

Більше третини громадян України (39,7%) вважають, що в майбутньому Чорнобильську зону слід використовувати як зону відчуження, й майже така ж кількість респондентів (34,2%) вважає, що в цій зоні слід створити центр наукових досліджень. Заповідною зоною пропонують зробити територію Чорнобиля 16,8% опитаних, місцем розташування радіоактивних сховищ – 5,7%, об`єктом туризму - 5,5% респондентів. Відповідь «інше» на це запитання дали 1,7% українців, а 2,3% - важко відповісти на це запитання.

Більшість українців (63,1%) вважають, що не слід будувати нові АЕС або нові блоки на діючих в Україні АЕС. Чверть опитаних (25,4%) вважають за доцільне таке будівництво, а 11,5% - важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість українців (85,1%) негативно ставляться до будівництва сховищ відпрацьованих ядерних відходів на території України. Позитивно ставляться до цього лише 5,6%, нейтрально – 3,6% респондентів. Важко відповісти на це запитання 5,7% громадян України.

Телефонне опитування на тему: «Думка українців про Чорнобиль» було проведено Інститутом Горшеніна з 23 по 25 квітня 2010 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.