"Свобода" закликає Сухого і Горбаля не голосувати за ЧФ

Обласні організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» на Тернопільщині і Львівщині закликають новопризначених голів обласних державних адміністрацій, членів фракції Партії регіонів у парламенті Ярослава СУХОГО і Василя ГОРБАЛЯ, не брати участь у голосуванні за продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, про це йдеться у заявах ВО, які адресовані згаданим головам ОДА.

«Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» закликає голову Тернопільської облдержадміністрації Ярослава СУХОГО не брати участь у засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 27 квітня, і не голосувати за антиконституційні, антиукраїнські домовленості МЕДВЕДЄВА-ЯНУКОВИЧА. Згадайте, пане СУХИЙ, що Ви говорили у день свого представлення в Тернополі, як двічі просили вибачення у тернополян, як каялися та клялися, що перемінили свої погляди, що повернулись в область, з якої колись ганебно тікали, лише для того, щоб займатися “господаркою” Тернопілля, як обіцяли зробити все, щоб мешканці Тернопілля відчули зміни на краще. Знайте: Ваша участь у голосуванні за продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні – це квиток в один бік. Третього вибачення Тернопіллю не потрібно”, – йдеться у зверненні.

Приблизно такого ж змісту заяву ВО «Свобода» надіслала голові Львівської ОДА В. ГОРБАЛЮ.

«Згадайте, пане ГОРБАЛЮ, що Ви говорили у день свого представлення у Львові, як каялися, що в боргу перед рідним краєм і обіцяли зробити все, щоб жителі Львівщини відчули зміни на краще. Тож не починайте з кроків, які суперечать волі і переконанням ваших краян», – сказано у зверненні ВО «Свобода».