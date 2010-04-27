Тимошенко проводить мітинг біля Верховної Ради

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО проводить мітинг перед Верховною Радою України.

Як передає кореспондент УНІАН, у цей час біля приміщення парламенту зібралося кілька тисяч громадян, протестуючи проти ратифікації угоди про продовження терміну базування на території України російського флоту.

Учасники мітингу тримають партійні прапори «Нашої України», ВО «Свобода» та БЮТ.