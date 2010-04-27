Янукович: входження у Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану є неможливим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що приєднання України до Митного союзу Росії, Казахстану, Білорусі неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні, відповідаючи у Страсбурзі на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у рамках участі у сесії ПАРЄ.

«Безумовно, входження у Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану сьогодні є неможливим, тому що економічні принципи, закони СОТ цього не дозволяють зробити», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив депутатам ПАРЄ, що декілька років тому Україна зробила свій вибір на користь вступу у Світову організацію торгівлі і відтоді будує свою економічну політику на принципах СОТ.

Водночас Президент підкреслив, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є важливим пріоритетом серед національних інтересів держави. «Ми обрали цей шлях і йдемо цим шляхом», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.