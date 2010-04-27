БЮТ дякує тим, хто хоче бути громадянином, а не бидлом

У сьогоднішньому мітингу об’єднаної опозиції біля Верховної Ради проти ратифікації угоди про продовження терміну базування на території України російського флоту взяли участь близько 30 тисяч осіб.

Про це, як повідомляє сайт БЮТ, сказав народний депутат Олег ЛЯШКО.

«За нашими підрахунками, у сьогоднішній акції взяли участь більш як 30 тисяч українських громадян, яким неоднаково, що кодло ЯНУКОВИЧА і АЗАРОВА цинічно продає українську територію і українську незалежність», - сказав О.ЛЯШКО.

Народний депутат висловив щиру вдячність людям, «які хочуть бути справжніми громадянами України, а не бидлом».

Він також висловив сподівання, що 11 травня протестувати проти дій нинішньої влади вийде у кілька разів більше людей.